Sono state ore di attesa per il ricorso al Tar del Cosenza Calcio (numero 4578), ma alla fine il Tribunale amministrativo del Lazio ha deliberato. La richiesta è stata respinta e i Lupi restano a quota 27. La scelta è arrivata nel corso delle ultime ore. Restano dunque prossime allo zero, per la formazione di Alvini, le speranze salvezza. La compagine rossoblù è chiamata adesso a una vera e propria battaglia in campo a Salerno per un match cruciale ai fini della corsa playout.

La sentenza emessa dal Tar del Lazio dopo il ricorso del Cosenza ha visto i giudici dare ragione ai precedenti gradi di giustizia sportiva. I punti in classifica, dunque, restano 27. Così come resta identica la distanza dai playout, otto punti. Le ultime giornate, dunque, sembrano essere più un’agonia verso la retrocessione che un’effettiva corsa salvezza. La retrocessione potrebbe arrivare già in casa contro il Bari il primo maggio. In tal senso, il rinvio di Pasquetta avrebbe potuto dare una grossa mano ai Lupi.

Ricorso al Tar del Cosenza respinto, contro il Bari rischio retrocessione

A parte il match con lo Spezia, il ricorso al Tar del Cosenza e la scelta del Tribunale di respingerlo consegna ai Lupi una tabella di marcia infernale. Dopo il match di Salerno, crocevia decisivo per la salvezza, ci saranno due partite in una settimana. Si giocherà infatti sia il 1° maggio, in casa contro il Bari, squadra in corsa per i playoff, sia il 4 maggio, a Bolzano. Il rischio maggiore è quello di arrivare alla partita contro il Südtirol già da retrocessi. I punti che separano i rossoblù dai playout sono al momento otto. In caso di sconfitta contro la Salernitana, con il contemporaneo scontro diretto fra Cittadella e Reggiana, diventerebbero nove dai granata. Le altre gare da attenzionare per i Lupi sarebbero Süditorl-Juve Stabia, Brescia-Pisa e Carrarese-Sampdoria.