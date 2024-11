Il turno di stop programmato spedisce in fondo alla graduatoria generale i silani e per i tifosi è quasi come un infarto. Per Braglia strada in salita

Il riposo giova al fisico e alla testa. Se poi hai tutto un nuovo modello di gioco da far apprendere allora è fondamentale. Storie di calcio e di Cosenza che mai come in questa ultima settimana ha potuto lavorare senza assilli per meglio assimilari movimenti e schemi del suo nuovo tecnico: Piero Braglia.

Serie C, Cosenza ultimo in classifica

Poi le altre vanno in campo . Il Racing Fondi fa la partita della vita contro il Trapani e al termine dei 90’ da spettatore ti ritrovi ultimo in classifica. Una botta tremenda per il morale di giocatori e staff. Un colpo al cuore per i tifosi.

Cosenza ultimo in classifica, non accadeva da decenni

Il Cosenza non si ritrovava laggiù in graduatoria generale da una vita. Una legnata che ti salva o ti ammazza. Un po’ come il riposo che giova al fisico e al corpo. Ma alcune volte ti fa toccare il fondo del barile.

Cosenza-Bisceglie: parola d'rodine: "sbranare"

Ai lupi silani non resta che ritornare in campo con la cattiveria di chi per natura sbrana qualsiasi cosa. Primo obiettivo il Bisceglie di Zavettieri che solo tre giorni fa ha impattato 0-0 contro l’altra cosentina di Serie C: il Rende. Una di quelle squadre che dal turno di riposo è uscita più forte inanellando 5 punti in tre partite.