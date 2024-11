C’erano anche gli ultimi arrivati Sciaudone e Bittante a calcare, per la prima volta, il terreno di gioco del San Vitino– ‘Del Morgine’ in occasione dell'allenamento pomeridiano

Il Cosenza calcio prosegue a ritmi sostenuti gli allenamenti in vista della prossima partita che giocherà in casa contro l' A.S. Cittadella. Il prossimo 2 febbraio le due squadre scenderanno in campo allo stadio "San Vito-Gigi Marulla" alle ore 15. Alla preparazione atletica odierna anche gli ultimi arrivati Daniele Sciaudone e Luca Bittante che hanno calcato, per la prima volta, il terreno di gioco del San Vitino – ‘Del Morgine’. Insieme ai nuovi compagni di squadra hanno effettuato la partitella su una porzione ridotta di campo. Il planning settimanale prevede per domani una doppia seduta: i calciatori faranno la spola tra il campo del Centro Sportivo ‘ASD Soccer Montalto’, dove effettueranno la sessione mattutina, e il San Vitino – ‘Del Morgine’, sede dell’allenamento pomeridiano.