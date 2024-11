È saltato il trasferimento di Stephane Omeonga al Cosenza. I rossoblu stavano chiudendo un’operazione importante per la serie B con la firma del contratto del calciatore belga alla corte di Piero Braglia, ma qualcosa è andato storto.

Il calciatore classe ’96 di proprietà del Genoa (proprietario del cartellino del giocatore attualmente in prestito in Belgio al Cercle Bruges), dopo essere arrivato in città e aver svolto le visite mediche col suo nuovo club, avrebbe deciso di far saltare la trattativa.

Un clamoroso dietrofront

Non sono ancora ben chiare le motivazioni del dietrofront del centrocampista ma, secondo alcuni media locali, il tutto sarebbe legato ad una questione monetaria dell’ingaggio.

Al momento di mettere la firma sul contratto, infatti, Omeonga avrebbe chiesto una cifra più alta rispetto all’ingaggio precedentemente pattuito, portando la società a disfare gli accordi. L’allenatore dei ‘Lupi’ ora aspetta un rinforzo in attacco (la speranza è Asencio) e uno in difesa (in attesa di Casasola).