Ormai vicina l’uscita di scena dell’amministratrice unica rossoblù. Per la manager si apre un ruolo chiave in uno degli appalti principali della Holding 4EL

Rita Rachele Scalise non sarà più l’amministratrice unica del Cosenza Calcio. Ormai manca soltanto l’ufficialità, ma la donna che quest’anno ha ricoperto un ruolo centrale in via degli Stadi non farà più parte dell’organigramma rossoblù. A lei dovrebbe andare il compito di organizzare il lavoro di Ecologia Oggi a Reggio Calabria, in uno degli appalti più importanti dell’intera Holding 4EL di proprietà di Eugenio Guarascio.

Entrata a far parte del Cosenza Calcio a pieno titolo da questa stagione, Scalise si è occupata dell’amministrazione della società. Entrata nel novero delle contestazioni a via degli Stadi, per il 2025/2026 non farà parte dell’organigramma. Si attende adesso l’ufficialità, ma non dovrebbero esserci particolari ostacoli. Questo perché Rita Rachele Scalise, che già occupava un ruolo di rilievo nell’ambito di Ecologia Oggi a Cosenza, dovrebbe curare l’azienda di smaltimento rifiuti a Reggio Calabria. Continua a leggere su Cosenza Channel.