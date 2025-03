La trattativa per l’acquisizione del Cosenza Calcio da parte dell’imprenditore Alfredo Citrigno può considerarsi ufficialmente archiviata. A confermarlo è lo stesso Citrigno, con una dichiarazione in cui annuncia la chiusura delle interlocuzioni con l’attuale proprietà, guidata dal presidente Eugenio Guarascio.

«La trattativa per quanto mi riguarda è giunta al termine e, purtroppo, non ha avuto esito positivo – ha spiegato Citrigno –. Anche la seconda proposta, così come la prima, non ha avuto alcun riscontro concreto».

Una chiusura netta, che pone fine alle ipotesi di un imminente cambio di proprietà in seno alla società rossoblù. L’imprenditore, però, ha voluto rivolgere un pensiero ai tifosi del Cosenza, protagonisti silenziosi ma centrali di questa vicenda: «Resta nel mio cuore la gratificazione e l’affetto ricevuto dai tanti tifosi rossoblù, sono loro il vero patrimonio di questa società e li saluto con l’auspicio che questo sia solo un arrivederci».

Infine, una riflessione personale sul significato dell’eventuale ingresso nel mondo del calcio: «Per me, il Cosenza Calcio rappresenta una sfida sociale: non conta la categoria di partenza, ma il viaggio da intraprendere insieme per raggiungere una meta che ci faccia risorgere».