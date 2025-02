Al termine del faccia a faccia con il primo cittadino, il presidente della squadra è stato accolto dalle imprecazioni di alcuni supporter rossoblù. Ora la conferenza stampa in Comune per raccontare le prospettive future

Un incontro tra il sindaco Franz Caruso e il patron del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio durato un’ora e mezza. Confronto pianificato in anticipo rispetto alla conferenza stampa del primo cittadino, forse per scansare il dissenso che in città è tanto. E, in effetti, dopo il faccia a faccia con Caruso, l’uscita di Guarascio da Palazzo dei Bruzi è stata accompagnata da qualche insulto.

I tifosi, dopo la notizia dell’anticipo dell’incontro, si sono radunati all’ingresso del municipio, mostrando il loro disappunto per la situazione della squadra, all’ultimo posto in classifica in serie B e con un mercato di riparazione concluso senza colpi che lascino sperare in una risalita.

Alla fine, Guarascio ha abbandonato il palazzo tra gli insulti, mentre il sindaco Caruso ha convocato immediatamente una conferenza stampa per rispondere alle preoccupazioni sollevate dai tifosi e chiarire la sua posizione.