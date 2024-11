Ufficializzato dal club rossoblù un nuovo innesto per il pacchetto arretrato. Si allenava già in gruppo, ma serviva l’ok della Figc

Adesso è anche ufficiale. Si aspettava semplicemente che la Figc concedesse lo svincolo d’ufficio ai calciatori del Carpi. Il club emiliano, infatti, non si è iscritto alla Lega Pro e tutti i suoi tesserati sono ora liberi. Uno di questi, Michael Venturi, classe 1999, è un nuovo giocatore del Cosenza.

Il difensore era in città da un paio di giorni e questa mattina aveva già sostenuto il suo primo allenamento. Si tratta di un rinforzo di prospettiva per i rossoblù che venerdì in Coppa Italia faranno il loro esordio a Firenze. Il ds Goretti è ancora alla ricerca di quei calciatori che rappresenteranno poi l’ossatura della squadra. Per adesso si sta accaparrando elementi che rappresenteranno valide alternative ai titolari.

Venturi al Cosenza, il comunicato ufficiale

«La società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michael Venturi - si legge in una nota ufficiale del club silano -. Il difensore, nato a Rimini il 23 gennaio 1999, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2024. Ha mosso i primi passi nel Settore Giovanile dello Spezia. Mentre nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Fermana e Carpi. Venturi si appresta ora a vivere una nuova avventura professionale in rossoblù».