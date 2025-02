Uno dei mercati più deludenti del Cosenza dal suo ritorno in Serie B. Se negli altri anni, a seconda della posizione di classifica, arrivavano rivoluzioni (2022, 2023) o puntelli importanti (2019, 2024), quest’anno c’è stato un mix letale. Il Cosenza è ultimo, ma alla corte di mister Alvini sono arrivati appena quattro elementi.

Gargiulo, Garritano, Artistico e, in ultimo, Cruz. Un poker di innesti che ha fatto storcere il muso ai tifosi. Il ds Delvecchio si è espresso piuttosto chiaramente sul proprio lavoro e su quanto avvenuto in sede di mercato, ma sa benissimo che potrebbe non bastare. Proprio per questa ragione, l’uomo mercato dei Lupi è tornato a lavoro. Il calciomercato del Cosenza, a questo punto, potrebbe pescare dagli svincolati. Da dove è arrivato, per esempio, Joaquin Larrivey nel 2022. Continua a leggere su CosenzaChannel