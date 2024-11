Il difensore rossoblù in conferenza stampa ha detto la sua anche sull'ex tecnico Caserta: «Un fallimento per tutti il suo esonero. Allenatore validissimo e bravissima persona»

Michele Camporese, difensore del Cosenza, ha parlato stamattina in conferenza stampa. Ecco quali sono state le parole dell’ex calciatore della Fiorentina, tornato in Calabria nel mercato di gennaio, dopo aver iniziato la stagione con la Feralpisalò

Le parole di Camporese

«Quella con il Brescia dev’essere una partita da vincere per la classifica, per il morale e per riprendere la strada lasciata da qualche tempo. Bisogna lavorare per provare a migliorare. Veniamo da partite nelle quali non abbiamo fatto gol ed è necessario incrementare questo dato. Ci stiamo lavorando, siamo carenti e l’assenza di Tutino – spiega Camporese – ha influito tanto, visto il momento in cui era».

L’esonero di Caserta

«Non sono la persona giusta per dare un'opinione dal punto di vista tecnico. Posso dire che un esonero però è un fallimento da parte di tutti. Per l'esperienza che ho, Caserta è un tecnico validissimo ed una bravissima persona, al di là di com'è andata. Appiattimento della squadra? Io non l'ho notato».