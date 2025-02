È stanco ma soddisfatto il tecnico del Cosenza Massimiliano Alvini durante l’incontro con i giornalisti in sala stampa al termine della vittoria dei suoi uomini per 1-0 contro la Carrarese. Una vittoria che mancava da 91 giorni e dà speranza ai rossoblù per la lotta per non retrocedere, nonostante l’ultimo posto in classifica.

Alvini: «Avevamo bisogno di questa vittoria»

«Volevamo fare questo tipo di partita qui, giocare una partita diversa. Avevamo bisogno di portare a casa il risultato dopo aver giocato ottime partite in casa senza raccogliere punti. Abbiamo fatto una partita sporchissima, brutta, – spiega Alvini - cercando sempre la palla su Zilli ed anche i cambi erano in quella direzione lì. A sinistra all’andata abbiamo fatto grande fatica su una palla sparata che mandavano sempre su Bouah e quindi oggi abbiamo voluto fare una copertura diversa». Continua a leggere su CosenzaChannel