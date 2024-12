Un gol storico sotto tanti punti di vista. Sicuramente per il pareggio raggiunto in extremis dal Cosenza, ma anche perché ha stabilito un record. Il rigore trasformato da Riccardo Ciervo al 106’ del derby fra i Lupi e il Catanzaro si trova iscritto nel libro della storia della Serie B. Questo perché si tratta della marcatura più tardiva di sempre nel campionato cadetto. Colpa (o merito) di un arbitraggio parecchio controverso, che ha richiesto due interventi del VAR, diverse perdite di tempo per decisioni controverse e tanto, tanto altro. Così da arrivare clamorosamente al minuto 106 di una gara insensata, quando Riccardo Ciervo ha battuto Pigliacelli e siglato il pari. Superato così, come ha ricordato il giornalista Giuseppe Pastore su X, il precedente record di Leo Stulac.

Riccardo Ciervo in Cosenza-Catanzaro alza l'asticella

Una partita thriller in cui sostanzialmente non è mancato nulla. Dal rosso di Caporale al gol annullato a Kouan fino al clamoroso rigore fischiato al minuto 104 da Aureliano di Bologna e realizzato al minuto 106 da Riccardo Ciervo. Il lasso di tempo trascorso fra l'assegnazione del penalty e la realizzazione dello stesso ha permesso al numero dei Lupi di entrare nella storia della Serie B dalla porta principale, spodestando un pezzo da novanta nella storia del campionato cadetto. Il record precedente apparteneva a Leo Stulac, Empoli-Palermo del 2023. Minuto 104. Ma Cosenza-Catanzaro ha riscritto la storia anche da questo punto di vista.

Nella top 20 il Cosenza c'è altre due volte sempre con Mazzocchi

Piccola curiosità, nella top 20 dei gol più tardivi nella storia della Serie B il Cosenza compare altre due volte. Si tratta di due gol della stagione 2023/'24 entrambi siglati da Simone Mazzocchi, contro il Südtirol e contro il Pisa, due colpi di testa che hanno portato in dote al Cosenza quattro punti rispettivamente al 98' e al 99'.