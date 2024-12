Che Cosenza-Catanzaro non sia una partita come le altre lo dimostrano le coreografie. In assenza dei tifosi ospiti, a prendersi la scena senza se e senza ma sono state le due curve rossoblù. Curva Nord Massimiliano Catena e Curva Sud Donato Bergamini hanno regalato uno spettacolo per gli occhi, fatto di bandiere, striscioni e richiami alla storia del tifo rossoblù, come sempre caldissimo.

Le due coreografie sventolate all’ingresso in campo

La Curva Nord Catena, che ha riservato ancor prima dei cori di protesta al presidente Guarascio, ha sventolato un enorme bandierone rossoblù.