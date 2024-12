Mancano poco più di ventiquattro ore al Derby di Calabria tra Cosenza e Catanzaro allo stadio San Vito-Marulla. Il Cosenza punta a sfatare il tabù della vittoria che manca da ben 39 anni, era il 6 aprile 1985 quando un gol di Aita regalava l’ultima vittoria ai rossoblù.

Il Catanzaro vuole bissare il successo dell’anno scorso e infliggere un colpo durissimo agli acerrimi rivali, al momento ultimi in classifica.

Sarà la ventiseiesima sfida tra le due squadre in campionato a Cosenza: 8 le vittorie rossoblù, 13 pareggi e 4 i successi giallorossi. La quindicesima sfida in Serie B, l’ottava a Cosenza con i precedenti che raccontano di una vittoria per i padroni di casa, cinque pareggi e una vittoria per gli ospiti.

Tutto ha inizio nel febbraio 1931

La prima sfida ufficiale della storia tra Cosenza e Catanzaro va in scena il 22 febbraio 1931, dopo ben due rinvii per impraticabilità di campo.

Cosenza due volte in vantaggio con le reti di Briano e Ferraris, il Catanzaro lo riprende con una doppietta di Costa per quello che è il pareggio nel primo derby in terra bruzia.

Nella stagione 1931-32 arriva il primo successo per il Cosenza. Finisce 4-0 per i rossoblù con la tripletta di Olivini e la rete di Cattaneo.

Nella stagione 1932-33 ancora in Prima Divisione e nel 1935-36, il primo in Serie C, è il Catanzaro a ottenere due successi consecutivi con lo stesso risultato: 2-3.

I derby degli anni ’40-‘50

Dopo un’assenza di dieci anni il derby tra Cosenza e Catanzaro torna nella stagione 1945-46 con una vittoria rossoblù (4-2). Termina in parità (1-1), il primo incrocio in Serie B, il 9 marzo 1947. Catanzaro in vantaggio al 25’ grazie a un’autorete di Delfrati. Il Cosenza trova il definitivo pareggio con Pompei al 37’. Nelle successive stagioni il Cosenza vince 2-1 nel 1948-49, 2-0 nel 1949-50 e 3-1 nel 1950-51, mentre terminano in parità i derby delle stagioni 1951-52, 1952-53 e 1958-59.

I derby degli anni ‘60

Dopo due anni dall’ultimo incrocio, Cosenza e Catanzaro tornano a disputare il derby. È la stagione 1961-62 con la gara che termina 0-0. Risultato di parità anche nella stagione 1962-63:1-1. Risale alla stagione 1963-64, l’ultima vittoria del Cosenza in Serie B. La gara del 10 maggio 1964, inserita nella schedina Totocalcio, termina 2-1 per i rossoblù. In gol Meregalli su rigore e Campanini per il Cosenza, Bagnoli per il Catanzaro.

I derby dagli anni ’80

Il derby della Calabria torna a disputarsi dopo ventuno anni, in Serie C. È stagione 1984-85, al San Vito si gioca il 6 aprile 1985. Sarà ultima vittoria rossoblù: a firmarla con preciso diagonale è Aita.

Nel campionato 1986-87 vince il Catanzaro (1-3), davanti ad oltre 20mila spettatori cosentini. A griffare la vittoria delle Aquile, Massimo Palanca. I giallorossi in vantaggio con Tavola all’8’, vengono ripresi dalla rete di Mirabelli al 19’. Nel secondo tempo, Palanca sostituisce al 63’ Chiarella ed in cinque minuti segna una doppietta. Finisce 0-0 nella stagione 1988-89 ma non mancano le proteste per la rete annullata al rossoblù Cozzella all’89’. Stesso risultato senza reti anche nella stagione 1989-90.

I derby del nuovo millennio

Devono passare 19 anni per rivedere di nuovo un derby nel campionato di seconda divisione 2008-09. È l’8 dicembre 2008, la sfida termina 0-0 davanti ad un Marulla completamente rossoblù per il divieto di assistere alla gara per i tifosi giallorossi.

Cinque anni dopo, il 28 settembre 2014, il derby termina nuovamente 0-0. Nella stagione 2015-16, in I Divisione, il 14 febbraio 2016, ancora un pareggio per 1-1: vantaggio giallorosso con Patti al 43’, pari rossoblù di La Mantia al 63’.

Ancora un pareggio per 1-1 nella stagione 2016-2017 con i gol di Statella e Basrak. Nel campionato di serie C 2017-18, alla trentaquattresima giornata, finisce a retiinviolate.

L’ultimo in ordine di tempo,è quello dello scorso 3 marzo, vinto dai giallorossi con le reti di Iemmello e Biasci (0-2).

Tre, infine, i precedenti in Coppa Italia, a Cosenza: 1-1 nell’84-85, 0-1 nel ’97-98 e 1-1 nel 2010-11, con vittoria del Cosenza ai calci di rigore per 6-5.