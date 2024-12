Fumagalli, Mazzocchi, Strizzolo, Zilli e Sankoh hanno segnato – in cinque - gli stessi goal del capitano giallorosso: nove. È questa la più grande differenza in termini realizzativi tra le due compagini

Nel calcio, il ruolo del bomber riveste un'importanza cruciale, al punto da poter determinare le sorti di un'intera stagione. Un goleador non è un semplice finalizzatore, ma il fulcro attorno al quale ruota il gioco offensivo di una squadra.

Un attaccante prolifico garantisce non solo gol, ma anche sicurezza e fiducia al resto del gruppo, costringendo le difese avversarie a modificare strategie e aprendo spazi per i compagni. La capacità di segnare nei momenti decisivi – spesso in partite chiave o nei minuti finali – può trasformare una squadra da competitiva a vincente.

Pietro Iemmello bomber di razza, nostalgia Tutino per il Cosenza

L’importanza di Iemmello per il Catanzaro è stata sottolineata e rimarcata ad ogni latitudine. Simbolo di Catanzaro e del Catanzaro, il capitano delle aquile ha preso per mano fin dal primo momento la squadra della sua città. L’ha guidata in Serie B, l’ha portata ai play-off e ora l’ha già tolta da una situazione di classifica che stava diventando complicata.

Non a caso è vicecapocannoniere del campionato con nove goal e nel mese di novembre è stato anche eletto mvp: pazzesca la tripletta a Marassi che, solo per poco, non ha regalato alle aquile un prezioso colpo esterno.

Tolto Iemmello, i numeri degli altri attaccanti a disposizione di Caserta sono deludenti. Tre goal per Biasci (che l’anno scorso ha chiuso in doppia cifra): dopo un inizio complicato, con un solo goal nelle prime 15 giornate, la spalla del numero 9 ne ha segnati due pesanti nelle vittorie contro Palermo e Brescia. Per lui anche due assist. Dopo di ciò il vuoto: un solo goal per Buso e La Mantia, zero per Pittarello e Seck.

Lato Cosenza: la presenza di Gennaro Tutino, la scorsa stagione, faceva dormire sonni più tranquilli ai tifosi bruzi – che sapevano di poter contare su un bomber da 20 goal.

Quest’anno, invece, il reparto offensivo presenta più incognite: Fumagalli (4 goal) è un ottimo giocatore, ma non ha ancora sviluppato quel killer instinct, così come Mazzocchi (3 goal) - che si distingue per generosità ma resta un centravanti atipico. Strizzolo e Zilli (un goal a testa) si fanno notare in zona goal con troppa discontinuità, e Sankoh, finora, non è riuscito a dimostrarsi all’altezza delle aspettative.

Cosenza: SOS centravanti da affiancare a Fumagalli

Restiamo un attimo su Tommaso Fumagalli: l’ex Como e Giana Erminio è il primo del campionato per tiri tentati nell’arco dei 90 minuti (3 in media). Ed è tra i migliori del campionato anche per grandi occasioni create e passaggi chiave.

Ciò significa una sola cosa: il giocatore c’è ed è potenzialmente meglio di quello visto finora se al suo fianco fosse presente un centravanti di livello. Fumagalli si è distinto per capacità balistiche superiori alla media – basta andare a recuperare i goal contro Palermo e Pisa – e movimenti a legare centrocampo e attacco. È ancora, però, timido e poco smaliziato in area di rigore: la presenza di un bomber potrebbe aprirgli spazi interessanti.

Urgono rinforzi offensivi, dunque, per i lupi. Urgono soprattutto rinforzi che sappiano gonfiare la rete e capitalizzare la buona mole di gioco che la squadra di Alvini ha dimostrato di saper produrre. Perché alla fine, il calcio vive e si nutre di un'unica legge universale: quella del gol.