L’apotesi arriva in pieno recupero con il gol di Charlys che regala il bottino pieno alla squadra di Alvini. I calabresi in vantaggio di due reti erano stati ripresi dai lombardi al 90’, ma la rete del centrocampista brasiliano ha cambiato nuovamente tutto

Come nei migliori thriller: il Cosenza a Brescia va avanti 0-2, si fa rimontare al 90' e al 5' di recupero trova con Charlys il gol vittoria. Tre punti che, in attesa delle gare di domani, mettono per la prima volta i Lupi fuori sia dalla zona retrocessione sia dalla zona playout. Un vero e proprio miracolo, contando la penalizzazione, che porta la firma esclusiva di Massimiliano Alvini. Il tecnico ha azzeccato tutte le mosse, comprese quelle del secondo tempo quando, rimontato di due gol, getta dentro la freschezza dalla panchina. E fa bingo.

Predominio del Cosenza

Alvini alla lettura delle formazioni propone una coppia offensiva inedita: con Mazzocchi c’è Zilli, mentre Strizzolo va in tribuna. La scelta è azzeccata, considerando che i due, supportati da Florenzi, troveranno entrambi il primo gol stagionale. A centrocampo Ciervo agisce sull’out mancino, con Ricciardi a destra. In difesa tocca a Venturi. Maran invece posiziona Olzer alle spalle di Juric e Borrelli e sostituisce lo squalificato Dickman con Jallow.

Nella prima mezzora di gioco le due squadre non rischiano nulla e le occasioni da gol latitano. Il Cosenza, tra le due, è quella che mostra maggiore dinamismo e tiene più alto il baricentro, anche perché la retroguardia riesce ad accorciare bene quando i padroni di casa si affacciano dalle parti di Micai. Insomma, niente che meriti una menzione particolare se non il predominio degli ospiti a centrocampo e di conseguenza nel fraseggio.

Uno-due micidiale di Zilli e Mazzocchi

I rossoblù passano in vantaggio al 34’ concretizzando la supremazia di cui sopra. Ricciardi sfonda a destra e serve Florenzi che scodella in mezzo. Zilli in girata gonfia la rete e porta in vantaggio i suoi con merito. I Lupi non cambiano modo di approcciarsi al match e continuano a pressare alto, così da stroncare sul nascere qualsiasi possibilità di ragionamento da parte del Brescia. Proprio questo atteggiamento porta Mazzocchi sul dischetto dopo un fallo di Verre su Ricciardi, indemoniato, all’interno dell’area. Dagli undici metri non sbaglia e gli ospiti vanno al riposto sul 2-0.

Florenzi sbaglia due volte e il Brescia pareggia

Il Cosenza ha l’argento vivo addosso, ma Maran negli spogliatoi chiede ai suoi di andare all’assalto con la baionetta. Inevitabilmente si aprono spazi. Dopo due giri d’orologio Florenzi serve Mazzocchi, stavolta il centravanti non è preciso e calcia in bocca in bocca al pipelet avversario. Il tris viene sprecato altre due volte da Florenzi che dilapida due occasioni colossali calciandone una alle stelle.

È decisamente più freddo Bjarnason al 32’ quando Cistana verticalizza dalla difesa. Con un tocco di classe manda al bar Venturi e supera con un tocco morbido Micai. La prodezza galvanizza il Brescia che pareggia al 45’ dopo che Micai aveva salvato su Borrelli. Sempre Bjarnason, indemoniato, crossa dal fondo per Bianchi che incorna sotto la traversa saltando tra Martino e Kourfalidis. Quando tutto sembrava scritto, Charlys manda in Paradiso il Cosenza con un destro al volo imparabile e trova anche lui il primo acuto stagionale. E l’urlo di gioia si è sentito fino in Calabria dove tutti hanno ricordato l’estate del 2023 e quello spareggio vinto all’ultimo sospiro.

Il tabellino

Brescia-Cosenza 2-3

BRESCIA (4-3-1-2): Lazzerini; Jallow, Cistana, Adorni, Corrado; Bertagnoli (42' st Moncini), Verreth, Basaggio (17' st Nuamah); Olzer (1' st Bjarnason); Juric (17' st Bianchi), Borrelli. A disp.: Andrenacci, Papetti, Calvani, Muca, Paghera, Galazzi, Buhagiar. All.: Maran

COSENZA (3-4-1-2): Micai; Venturi (37' Martino), Dalle Mura, Caporale; Ricciardi (19' st Cimino), Charlys, Kouan, Ciervo (19' Ricci); Florenzi (37' st Jose Mauri); Zilli (7' st Kourfalidis), Mazzocchi. A disp.: Vettorel, Camporese, Sankoh, Fumagalli, D’Orazio, Rizzo Pinna, Hristov. All.: Alvini

ARBITRO: Santoro di Messina

MARCATORI: 34' pt Zilli (C), 45' pt Mazzocchi (C, rig.), 32' st Bjarnason (B), 45' st Bianchi (B), 50' st Charlys (C)

NOTE: Spettatori circa 8mila con appena 35 ospiti a causa delle restrizioni. Espulso nel post-gara il tecnico del Brescia Maran. Ammoniti: Adorni (B), Besaggio (B), Olzer (B), Corrado (B), Florenzi (C), Jallow (B), Venturi (C), Caporale (C). Angoli: 6-1 per il Brescia. Recupero: 3-1' pt - 6'+1’ st