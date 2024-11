Il Cosenza è chiamato a scegliere l'allenatore che guiderà i Lupi nella stagione 2023-2024 al posto di William Viali. L’ormai ex tecnico della squadra rossoblù è infatti in procinto di accettare il corteggiamento dell’Ascoli, dopo aver salutato il presidente Eugenio Guarascio e il direttore sportivo del Cosenza calcio Roberto Gemmi.

Il diesse silano, però, non è stato a guardare. Dopo aver contattato Fabrizio Castori, Alfredo Aglietti e Fabio Caserta, ha acceso i riflettori su un allenatore che il campionato di serie B lo conosce bene, come gli altri tre trainer. Nel mirino del Cosenza infatti è finito Fabio Liverani, ex allenatore della Ternana, del Lecce e del Cagliari.

