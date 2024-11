Il Cosenza è una vera e propria cooperativa del gol. Gianluca Frabotta, autore del gol-vittoria sabato scorso a Bolzano contro il Sudtirol, è il decimo marcatore stagionale del Cosenza sui 24 gol totali messi a segno dai rossoblù nelle prime ventidue giornate di campionato. A guidare la classifica dei marcatori rossoblù, per distacco sui compagni di squadra, Gennaro Tutino.

Cercasi gol di attaccanti e centrocampisti

L’attaccante classe 1997 ha segnato finora 8 gol in campionato (e uno in Coppa Italia). Dietro di lui ci sono, a pari merito, Voca, unico in gol tra i centrocampisti del Cosenza, e Mazzocchi con 3. Ma quest’ultimo non segna da 4 mesi (ultimo gol a Pisa) ed al Cosenza mancano terribilmente le reti degli altri attaccanti. Forte di reti ne ha segnate solo 2 in un unico pomeriggio di gloria contro il Lecco. Marras altri 2 (Lecco e Venezia), Canotto è fermo alla prodezza di Palermo. In quota ci sono anche Arioli e Zilli, non più in rossoblù, grazie ai centri della prima giornata contro l’Ascoli. Tra gli attaccanti fermo al palo il solo Crespi. Tra i difensori, oltre a Frabotta sabato scorso, buon apporto di Venturi con due gol.