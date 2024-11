Cartello work in progress appeso sul “Marulla”. Il tecnico Marco Zaffaroni è arrivato oggi in Calabria e domani dirigerà il primo allenamento del Cosenza. Per il Chievo, club di cui i rossoblù hanno preso il posto, un vero e proprio scherzo del destino visto che lo avevano scelto per la panchina. Sarà ufficializzato non appena la segreteria dei Lupi sistemerà le scartoffie burocratiche così come avvenuto oggi con Del Favero (‘98) e Minelli (‘99). Portiere e difensore provengono dalla Juventus Under 23 che ha concesso il prestito fino al 30 giugno 2022.

È fatta con Venturi, domani sarà in città

Il prossimo innesto sarà Michael Venturi (‘99), stantuffo dell’ultima retroguardia del Carpi. Domani raggiungerà Cosenza e farà la conoscenza dei suoi nuovi compagni. In Serie C si è fatto valere al punto da finire sul taccuino del ds Roberto Goretti, uno che ama consegnare rose giovani ai propri allenatori. Sarà così anche stavolta, considerato che è in dirittura d’arrivo pure il polivalente centrocampista Reda Boultam (‘98) dalla Salernitana. Il feeling con il ds dei campani Fabiani è forte, tanto che discute quotidianamente di altri profili in forza ai campani. Esempi ne sono l’esterno Sanasy Sy (‘99) e il mediano Andrea Schiavone (‘93). Il primo piace più del secondo.