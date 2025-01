Nessun tesserato del Cosenza si presenterà nella sala stampa dello “Zini” al termine del ko rossoblù contro la Cremonese. Una sconfitta che relega ancora di più la squadra bruzia all’ultimo posto del campionato di Serie B. E negli ambienti del calcio inizia a circolare con insistenza la voce delle valutazioni del club sul possibile esonero di Massimiliano Alvini.

Riflessioni in corso sull’esonero di Massimiliano Alvini

Le valutazioni su un possibile esonero di Massimiliano Alvini sarebbero partite già al triplice fischio finale. Questo nonostante una partita approcciata nel modo giusto dai Lupi. Il problema, che si trascina dietro da mesi è che i rossoblù hanno ottenuto soltanto 4 punti nelle ultime 9 giornate e non vincono ormai dallo scorso 9 novembre con il 2-3 in casa del Brescia. Per ora bocche cucite in casa Cosenza ma, conoscendo anche i precedenti del Presidente Guarascio, non sono escluse novità che potrebbero arrivare anche a breve.

Fatto sta che dopo la 22ª giornata del campionato di Serie B 2024-2025, il Cosenza si trova in una posizione critica, occupando l’ultimo posto in classifica da cui non si stacca. Questa ennesima sconfitta aggrava ulteriormente la situazione di Florenzi e compagni, che dovranno compiere uno sforzo significativo nelle prossime giornate per evitare la retrocessione. A partire dal match col Cittadella, forse l’ultima spiaggia di Alvini qualora non arrivi prima l’esonero.