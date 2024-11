La Corte d'Appello Federale darà un responso all'istanza del club rossoblù, condannato dal TFN per inadempienze societarie lo scorso 29 agosto. La società rossoblù spera in uno sconto

Giornata fondamentale per il futuro del Cosenza. Il sodalizio rossoblù attende con trepidazione l’esito del ricorso presentato alla Corte d’Appello Federale contro la penalizzazione di 4 punti inflitta dal Tribunale Federale Nazionale lo scorso 29 agosto. La sanzione è stata emessa a seguito di una violazione delle norme amministrative, secondo quanto segnalato dalla Covisoc, l’organo di vigilanza sulle società calcistiche.

Le ragioni della penalizzazione del Cosenza

La penalizzazione di 4 punti al Cosenza, accompagnata da una multa di 10mila euro e da un’inibizione complessiva di 18 mesi per Roberta Anania, è stata comminata al club per il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti ai tesserati per i mesi di aprile e maggio 2024. Il termine per il pagamento era fissato al 1° luglio 2024, ma il Cosenza non ha provveduto a rispettare questa scadenza. Inoltre, la Covisoc ha rilevato che la società aveva depositato una dichiarazione non veritiera proprio nella stessa data, contribuendo così alla gravità della sanzione. Continua a leggere su CosenzaChannel