Si è concluso in mattinata lo stage della Nazionale di calcio al quale hanno partecipato anche Giovanni Fabbian, Niccolò Pierozzi, Aldo Florenzi e Paolo Gozzi. I quattro giocatori, rispettivamente due della Reggina e due del Cosenza sono stati chiamati da Roberto Mancini per una doppia seduta di allenamento a Coverciano, tenutasi a cavallo della giornata di ieri e della mattinata odierna.

Pierozzi e Fabbian, fra i protagonisti di questa prima metà di stagione fra gli amaranto, sono stati coinvolti nella prima turnazione di questo stage, riguardante i calciatori del campionato di Serie BKT. Esperienza molto positiva per entrambi, già in passato vestiti dall’azzurro delle nazionali giovanili. I due faranno rientro già in serata a Reggio Calabria. Da capire se Inzaghi, come probabile, li coinvolgerà nell’amichevole di domani con l’Inter. Di certo, in realtà, il mirino dei due è puntato sulla partita di campionato di Ascoli, in programma il giorno di Santo Stefano.

Esperienza positiva anche per Aldo Florenzi, dopo essersi messo in mostra con il Cosenza. Il centrocampista sardo, che a Santo Stefano giocherà nella sua terra contro il Cagliari, ha risposto alla convocazione del commissario tecnico Roberto Mancini. Lo stage, organizzato grazie alla disponibilità delle Leghe e dei Club, rappresenta una nuova tappa del percorso intrapreso nella passata stagione dalla Figc con l’obiettivo di agevolare la transizione dalle Nazionali Giovanili alla Nazionale maggiore e ampliare la base dei calciatori selezionabili in vista dei prossimi impegni.

Florenzi, tuttavia, è l’unico calciatore delle compagini calabresi ad essere di proprietà. Come noto ha allungato di recente il suo contratto fino al 2026 legandosi a doppia mandata a Via degli Stadi. Cedendolo, in futuro i Lupi effettueranno un’importante plusvalenza. Il Cosenza, però, in questa sessione di calciomercato non ha intenzione di provarsi di Florenzi che fino a domani si godrà lo stage in Nazionale.