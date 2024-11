Dopo l'esonero di Caserta, per la fumata bianca si attendeva solo la decisione della società marchigiana. Il tecnico milanese arriverà in serata in Calabria per la firma del contratto

È William Viali il nuovo allenatore del Cosenza, sostituirà l'esonerato Fabio Caserta. Il 49enne tecnico milanese tornerà sulla panchina rossoblù dopo l'esperienza della passata stagione e la conquista della permanenza in Serie dopo i play-out con il Brescia. Alla fine della stagione Viali decise di accettare la proposta dell'Ascoli per un avventura che è durata solo tre mesi e si è chiusa con l'esonero.

Il sì dell'Ascoli

Per la fumata bianca si attendeva soltanto l’ok proprio della società marchigiana, come detto, prima squadra di Viali in stagione, prima dell’esonero del 23 novembre scorso. I bianconeri sono ora in attesa di una pec formale da parte dell’allenatore con la richiesta della rescissione anticipata dell’accordo fino al 2025, firmato l’estate scorsa. Ma hanno comunicato poco fa, per vie brevi, l’assenso al loro ex trainer. Continua a leggere su Cosenzachannel.it