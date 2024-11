Ha indossato la tuta rossoblù e sul manto erboso del Gigi Marulla, Bepi Pillon ha diretto il suo primo allenamento da tecnico del Cosenza. Toccherà a lui tentare di risollevare le sorti della compagine silana, scivolata in terzultima posizione dopo le cinque sconfitte consecutive incassate con l’inizio del 2020.

Allenatore esperto

Nella stagione appena trascorsa, l’allenatore veneto era giunto in corsa sulla panchina del Pescara, arrivando alla semifinale play off persa contro il Verona. In Calabria aveva già guidato la Reggina per due volte. Vanta una lunga esperienza sia nella massima serie che in cadetteria. Curiosamente è la terza volta che si trova ad avvicendarsi con Piero Braglia: gli era già capitato sostituendolo al Pisa ed all’Alessandria.

Tifosi fiduciosi

Un nutrito gruppo di tifosi ha salutato il nuovo tecnico prima che cominciasse la seduta di lavoro. I sostenitori silani si sono assiepati nella tribuna centrale per assistere all'allenamento ed hanno sospeso ogni contestazione nei confronti della società, con la consapevolezza che la cadetteria è un patrimonio comune e che per difenderla, bisogna remare tutti dalla stessa parte.

Esonero inevitabile

Piero Braglia resterà nei cuori della tifoseria silana per aver centrato l’impresa del ritorno in serie B, ma in virtù del pessimo ruolino di marcia delle ultime settimane, l’esonero era inevitabile. Fatale l’ultimo stop casalingo contro il Benevento. Ai nostri microfoni le valutazioni del direttore sportivo Stefano Trinchera