Alle 18:00 silani in campo per gli ottavi di finale di coppa Italia Lega Pro. Roselli punta a far bella figura. In attacco si rivede De Angelis

COSENZA - Per Cappellacci era quasi un peso, per Roselli è una chance. Il Cosenza torna in campo in coppa Italia di Lega Pro ed il nuovo trainer punta a fare bella figura nonostante, al momento, il trofeo tricolore non sia al primo posto tra i pensieri di società, staff e squadra. E’ l’occasione per confermare i passi in avanti fatti dai rossoblù da quando al timone c’è l’ex allenatore del Pavia. Con lui in panchina i lupi hanno infilato tre risultati utili di fila in campionato, per un bottino pari a 5 punti. Ruolino di marcia che ha fatto recuperare ai cosentini due posizioni in classifica. Stasera alle 18:00 al San Vito sbarca la Salernitana. Una sfida dal sapore antico che nessuno vuole perdere. Confermato il modulo, anche contro i cavallucci marini sarà il 4-4-2. Con Saracco tra i pali completeranno il pacchetto arretrato Blondett, che ritornerà al centro, con Magli favorito su Tedeschi. Bertolucci a sinistra e Zanini dalla parte opposta. A centrocampo si rivedrà Alessandro esterno con Criaco e Corsi in mezzo. A sinistra Tortolano favorito su Sassano. In avanti spazio alla coppia inedita formata da De Angelis e Cesca.