È stato fissato nella prossima settimana l'atteso incontro tra il presidente Eugenio Guarascio e il direttore sportivo del Cosenza Calcio Roberto Gemmi, per il quale è svanita ieri pomeriggio l’ipotesi Reggiana (gli emiliani hanno scelto Giancarlo Pizzimenti). L'incontro per pianificare il futuro del Cosenza si svolgerà dopo il rientro in Calabria dell'uomo mercato, che ha atteso una chiamata per tutta la settimana. Non ci sono problemi o intoppi all’orizzonte e la serenità che viene manifestata dalle parti lascia credere ad un esito favorevole. Di sicuro non alle stesse condizioni economiche del torneo appena trascorso al netto del cambio passo certificato dalla classifica e dall’ottimo finale.

Tutino oggi sarà insignito del sigillo d'oro della città

Una volta definito il nuovo accordo, si procederà ad affrontare la questione legata a Gennaro Tutino. Per riscattarlo dal Parma c’è da sborsare una cifra tra i 2 milioni e i 2,5 milioni. Poi spetterà all’attaccante dei Lupi decidere il da farsi: sposare definitivamente il Marulla, la sua tifoseria o soddisfare le legittime aspirazioni sportive cimentandosi fin da subito in Serie A o all’estero in una compagine che dovrebbe disputare la Conference League. Oggi, nel frattempo, alle 10. 30 sarà premiato in Comune dal sindaco Franz Caruso che gli consegnerà il sigillo della città. Si tratta dell’onorificenza più importante dopo quella della cittadinanza onoraria. Guarascio e Gemmi saranno con lui al Comune di Cosenza?