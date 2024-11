Gli azzurri di Sandro Campagna in vasca con Cina, Germania e Olanda per gli ultimi test prima dei campionati europei di Barcellona

Cosenza porta fortuna al Settebello. La squadra azzurra di pallanuoto ancora una volta ha scelto l’impianto sportivo di Campagnano per preparare una importante competizione internazionale: gli europei di Barcellona. La formazione guidata da Sandro Campagna sarà protagonista nel fine settimana, di un quadrangolare con Olanda, Germania e Cina, altre tre nazionali di altissimo livello.

Il coach azzurro in conferenza stampa

La manifestazione è stata presentata in una conferenza stampa ospitata nella sede del Coni, alla quale hanno partecipato, lo stesso Campagna insieme al dirigente della nazionale pallanuoto Maurizio Narduzzi, Alfredo Porcaro, presidente del comitato regionale FIN Calabria, Carmine e Francesco Manna, presidente e allenatore della Cosenza Nuoto.

Squadre in vasca nel weekend

Il Four Flags si aprirà con Cina-Olanda alle ore 18 di venerdì 6 luglio. Subito dopo avrà inizio la cerimonia di apertura del torneo. A seguire scenderà in vasca la nazionale italiana contro la Germania. . Italia e Germania peraltro, si incroceranno anche ai campionati europei: le due squadre sono inserite nel medesimo raggruppamento con Ungheria e Georgia. Gli incontri proseguiranno nel tardo pomeriggio di sabato 7 luglio e nella mattinata di domenica 8 luglio. Poi gli azzurri resteranno a Cosenza ancora per qualche giorno, per proseguire la preparazione tecnico-agonistica.

Il programma:

VENERDÌ 6 LUGLIO

ore 18,30 Cina – Olanda

ore 20,00 Italia – Germania

SABATO 7 LUGLIO

ore 18,30 Germania – Cina

ore 20,00 Olanda – Italia

DOMENICA 8 LUGLIO

ore 10,30 Germania – Olanda

ore 12,00 Italia – Cina