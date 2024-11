L’attaccante dei rossoblù eguaglia il mitico Gigi Marulla: nessun calciatore dei lupi era andato per due volte in doppia cifra in Serie B dopo di lui

La partita di Modena è entrata nella storia. Non tanto per il risultato, un 1-1 che permette ai Lupi di allungare la loro striscia positiva e a Caserta di poter tenere a distanza la zona playout, ma perché Gennaro Tutino ha toccato la doppia cifra bissando la stagione 2018-2019. Non è un dato di poco conto, considerato che finora soltanto Gigi Marulla aveva concesso il bis in Serie B nei 110 anni di storia del club.

Gigi Marulla fece registrare il dato per due campionati di fila: 15 gol nel 1990/91 e 10 nel 1991/92. In carriera, l’indimenticato bomber di Stilo c’è riuscito anche con il Genoa nel 1987 e con l’Avellino nel 1989.

Tutino, invece, nel 2018 il decimo gol lo segnò alla penultima giornata. Era il pomeriggio in cui tolse fuori dal cilindro quella magnifica sforbiciata da “Figurine Panini” contro il Venezia. Ora invece ha praticamente un girone intero per provare a migliorarsi e a superare la sua migliore annata: a Salerno nel 2021 andò a segno in 13 occasioni.

L’ultimo calciatore ad essere andato in doppia cifra con la maglia del Cosenza in Serie B era Emmanuel Riviere nell’estate del 2020. Prima di lui nomi altisonanti come Marco Negri, Gianluca Savoldi, Tomaso Tatti, Cristiano Lucaerelli, Igor Zaniolo, Riccardo Zampagna.