Evento dedicato all'avvocato e politico scomparso prematuramente. Conferenza stampa di presentazione del match in programma al PalaFerraro nel pomeriggio di sabato 9 giugno

Alla fine degli anni novanta il Club Basket Cosenza ha raggiunto il livello più alto della propria storia sportiva, arrivando a disputare il campionato nazionale di Serie B. I protagonisti di quella straordinaria stagione torneranno a sfidarsi nel PalaFerraro, nel pomeriggio di sabato 9 giugno alle 18,30 per un tributo a Riccardo Adamo, avvocato e politico prematuramente scomparso del dicembre scorso, che di quella società era stato tra i dirigenti di punta. L’iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa.

Iniziativa a sostegno della pallacanestro giovanile

Sul parquet giungeranno giocatori amati dal grande pubblico come Tonino Pate, Gigi Corvo, Max Arigliano, con la canotta degli amici del basket per Riccardo. L'iniziativa è legata anche ad una raccolta di risorse per sostenere le attività del basket giovanile.