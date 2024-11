Il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio ha incontrato Roberto Goretti e gli ha comunicato la decisione di andare avanti insieme. Il presidente ha sciolto le riserve sul suo conto ed ha convocato a Lamezia Terme il direttore sportivo che quindi ha superato “l’esame” del primo anno. La salvezza ottenuta sul campo, a conti fatti, è la certificazione che la prova del nove è stata passata.

Non c’è stata però la fumata bianca, perché il numero uno del club ha esposto il suo punto di vista fissando i paletti ed ha ascoltato contestualmente quello che Goretti aveva da dire. In ballo c’è un contratto pluriennale per sé e i suoi più stretti collaboratori. Non solo, però, perché di pari passo sono state chieste anche garanzie sulle strutture. Serve un aggiornamento pertanto, che avverrà nel week-end o ad inizio settimana. Tutto lascia pensare che alla fine l’accordo si troverà perché a metà strada c’è un punto di convenienza per tutti. Fermo considerato che nessuna delle due parti ad oggi ha alternative. I rumor di mercato a maggio li porta via il vento.