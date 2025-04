L’allenatore è tornato in rossoblù dopo un mese dall'esonero. Ieri ha diretto l'allenamento, con la squadra che lo ha accolto con affetto

Ieri il Cosenza ha iniziato la sua nuova avventura con Massimiliano Alvini alla guida. Il tecnico di Fucecchio era andato via lo scorso 26 febbraio ed è tornato oggi. Uno stop di un mese, 4 partite, con in mezzo la pausa per le nazionali.

C’è stata molto serenità nel rivedere l’allenatore toscano. La squadra lo ha accolto con affetto. Alvini ha salutato tutti cordialmente e si è messo subito al lavoro. Pochi concetti quelli riportati al gruppo. La volontà, comune, di provare a non perdere la dignità in questo finale di torneo. Parlare di altro, come impresa salvezza, sembra ad oggi qualcosa di irrealizzabile. Se ne ha la consapevolezza da parte di tutti.

Ma provare ad evitare sconfitte come le ultime due, dev’essere comunque un obiettivo alla portata. Si riparte da questo e poi si vedrà tutto il resto. Sarà un mese e dieci giorni dove c’è ormai poco da pensare.