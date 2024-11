Giacomo Calò è il calciatore che Davide Dionigi aspettava a Cosenza dal calciomercato. Con ogni probabilità toccherà a lui, come riporta il portale alfredopedulla.com, alzare il tasso di qualità della squadra rossoblù. Si tratta di un calciatore che ha già affrontato i Lupi nelle ultime stagioni e si è sempre distinto in positivo, tanto che il Benevento puntava su di lui per tornare in Serie A.

Questa mattina il Cosenza e il Genoa si sono incontrati a Milano per entrare nel vivo della trattativa per Calò. Sul calciatore c’era anche la Spal, che però ha virato sull’ex Luca Fiordilino. Le basi sono state poste e tra stasera e domani mattina le parti limeranno i dettagli e chiuderanno l’affare. Almeno questo è ciò che spera Roberto Gemmi.

Il direttore sportivo non è in città e raggiungerà la squadra direttamente a Parma. Spera di regalare novità di calciomercato al Cosenza e a Dionigi, che già pregusta un centrocampo formato da Calò, Brescianini e Florenzi. Sognare è lecito, perché si tratta di tre calciatori davvero importanti con valide alternative alle loro spalle.

In uscita, invece, c’è Tiritiello che sembra essersi deciso a scendere di categoria. Aspettava un’offerta dall’estero che non è arrivata. Giocherà in una tra Lucchese (favorita), Feralpisalò e Potenza. I suoi ex compagni, invece, scenderanno in campo al Tardini di Parma, dove un anno fa bucò Buffon per l’1-1 clamoroso. Arriveranno in Emilia da capolista a punteggio pieno.