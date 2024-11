Si è concluso da poco l’attesissimo incontro tra il direttore sportivo del Cosenza, Roberto Gemmi, e l’allenatore Pierpaolo Bisoli. I due hanno ragionato sull’eventualità di far proseguire il rapporto del tecnico con i rossoblù anche nella prossima stagione.

Non si è ancora arrivati ad un accordo definitivo, ma è stato certamente un buon incontro nel quale è emersa la volontà da entrambe le parti di proseguire insieme. Mister Bisoli ha voluto capire quali fossero le intenzioni del Cosenza per l’anno prossimo e, una volta resosi conto che c’è tutta la volontà di accontentarlo per costruire una buona squadra, ha dato la sua disponibilità massima per andare avanti e continuare il lavoro iniziato lo scorso febbraio. I due si sono salutati cordialmente. Sarà Gemmi a sciogliere le riserve e ricontattare Bisoli per un sì o un no definitivo. Potrebbero esserci novità a stretto giro. L’obiettivo è quello di concludere entro lunedì.