Il 3-0 contro la Reggina potrebbe costare la panchina al trainer silano. Due le piste tracciate dalla società: una interna, l’altra porta a Carlo Sabatini

COSENZA - Dopo il derby contro la Reggina è sempre più in bilico la posizione di Roberto Cappellacci. A blindare sulla panchina silana il trainer silano, però, c’è un biennale che potrebbe far desistere la società rossoblù a sollevarlo dall’incarico. A Cosenza, tuttavia, si fanno già i nomi del suo sostituto. In mattinata un incontro tra i patron Guarascio ed il ds Meluso avrebbe tracciato la strada da seguire. Tra i papabili Carlo Sabatini ma anche Tommaso Napoli e Christian Bucchi