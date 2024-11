Dopo l’incontro chiarificatore con Cappellacci, il club silano punta a rinforzare il gruppo. Ad un passo l’ex Trapani Cristian Caccetta

COSENZA - Cristian Caccetta è quasi un giocatore del Cosenza. Manca solo l’ufficialità ma, salvo clamorosi sviluppi, il rafforzamento della squadra silana partirà proprio dal centrocampista ex Foggia. Il classe '86, appena ripresosi da un fastidioso infortunio, ha collezionato 89 presenze in 3 anni con il Trapani tra Serie B e Lega Pro dopo l’esperienza, sempre in terza serie, con la maglia pugliese. (ab)