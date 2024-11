Importanti novità riguardano la panchina del Cosenza. Pare infatti che la scelta del ds Gemmi sia caduta su Fabio Caserta come nuovo allenatore della squadra rossoblù.

L'annuncio ufficiale è atteso a breve, e sembra che sia solo questione di ore prima che la fumata bianca si alzi. Negli ultimi giorni sono stati definiti gli ultimi dettagli della trattativa, e tutto procede spedito verso una conclusione positiva, a meno di imprevisti colpi di scena. Le richieste economiche di Liverani, che inizialmente sembrava in lizza per il ruolo, sono risultate troppo elevate per il Cosenza. Nel frattempo, la pista Aglietti, che aveva guadagnato un po' di consistenza, ha perso terreno gradualmente.

Fabio Caserta, allenatore originario di Melito Porto Salvo, cerca una nuova opportunità per rilanciarsi dopo la deludente esperienza con il Benevento, da cui è stato esonerato lo scorso 20 settembre. A questo punto resta da attendere l'annuncio ufficiale da parte del club guidato da Eugenio Guarascio, ma tutto indica che siamo vicini a conoscere il nuovo allenatore dei "Lupi".