Al termine della partita persa ieri a La Spezia, il tecnico dei Lupi ha anche parlato della retrocessione: «C’è qualcosa che non è andato per il verso giusto, ma come prestazioni, livello e idee abbiamo fatto un buon lavoro»

Al termine di Spezia-Cosenza, Massimiliano Alvini ha espresso le proprie impressioni sulla stagione e sul match che ha chiuso un campionato mai così disastroso per i colori rossoblù. «Il Cosenza ha espresso un buon gioco per tutta la stagione, poi in alcuni momenti sono mancate delle caratteristiche. C’è qualcosa che non è andato per il verso giusto, ma come prestazioni, livello e idee abbiamo fatto un buon lavoro. Forse abbiamo sbagliato nella cura dei particolari». E sul match che si era appena concluso: «Oggi abbiamo perso perché lo Spezia ha grandissima qualità, ma dal punto di vista della prestazione credo che abbiamo fatto bene. Questa è la foto del Cosenza di quest’anno».

Inevitabile una domanda sul futuro del tecnico al “Marulla”. «Se saluto il Cosenza? A me interessava fare una buona prestazione. La squadra esce penalizzata dal risultato. C’è tanta delusione, mi spiace per calciatori e tifosi. Non è il tempo ora di parlare del futuro».

Qualche domanda anche sul passato del tecnico dalle parti del “Picco”. «A La Spezia ho fatto poco, ma voi siete una stampa di qualità. Era molto difficile quei mesi lì. Anche D’Angelo ha fatto fatica qui all’inizio. Sicuramente qualcosa non è andata ma era molto difficile». Su Francesco Pio Esposito: «Quando l’anno scorso anche con me non giocava lo consideravo un ragazzo eccezionale con una testa fortissima. Gli auguro di arrivare più in alto possibile. Lo Spezia è una squadra forte spinta da un pubblico eccezionale, vi auguro il massimo»