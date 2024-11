Per il Cosenza arrivano tre movimenti in uscita. La società del presidente Eugenio Guarascio nelle scorse ore ha salutato Arioli, La Vardera ed il giovane Cubretovic. Tutti e tre sono stati ceduti al Monopoli, che milita in Serie C. I primi due in prestito secco, mentre il terzo a titolo definitivo.

Il comunicato del Cosenza

La Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione del diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, del calciatore Alessandro Arioli, classe 2003, alla Società S. S. Monopoli 1966. Arioli, cresciuto nel vivaio rossoblù, ha finora collezionato complessivamente 7 presenze con la maglia del Cosenza, tra Campionato e Coppa Italia, siglando una rete. Ad Alessandro l’augurio di vivere la nuova esperienza professionale nel migliore dei modi.

Inoltre la Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato anche la cessione del diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, del calciatore Salvatore Dario La Vardera, classe 2002, alla Società S. S. Monopoli 1966 e contestualmente di aver prolungato l’accordo che lega il calciatore al club rossoblù fino al 30 giugno 2026. La Vardera, cresciuto nel vivaio rossoblù, ha finora collezionato complessivamente 11 presenze con la maglia del Cosenza tra Campionato e Coppa Italia. A Salvatore l’augurio di vivere la nuova esperienza professionale nel migliore dei modi.