Tre milioni e mezzo. A tanto ammonterebbe la cifra che il gruppo Barzan avrebbe offerto al patron del Cosenza Guarascio per rilevare la società. Un proposta che starebbe facendo tentennare il numero uno del club silano mai entrato nei cuori dei tifosi rossoblu.

Grandi manovre a Cosenza. In attesa di capire come sarà composto il nuovo campionato di terza serie nazionale, il club silano non può farsi trovare impreparato al rientro in una categoria che meglio si addice al blasone rossoblù.

La società del presidente Guarascio è alla ricerca di un direttore sportivo che possa avviare un progetto a lunga gettata. Il nome più caldo, attualmente, resta quello dell’ex ds del Padova, Mauro Meluso, un cosentino doc che prenderebbe il posto di Ciccio Marino.

Dopo la conferma del tecnico Cappellacci si tratterebbe del secondo fondamentale tassello per la ripartenza del Cosenza. Una nomina che avrebbe dovuto seguire a stretto giro quella dell’allenatore, ma che ha subito un forte rallentamento. Un rinvio che potrebbe non essere casuale. Pare infatti che nei prossimi giorni il Cosenza possa cambiare società.

Sul club silano, dopo un primo contatto, restano, fissi i riflettori del gruppo Barzan. Un interesse che sembrerebbe aver già avuto il placet del Sindaco Occhiuto e rappresentato nella sostanza da un assegno circolare di 3,5 milioni depositato in un noto ufficio notarile della città bruzia. Cifra che avrebbe fatto barcollare Guarascio in vista di un torneo che non costerà meno di 3 milioni, con la tifoseria contro e con uno sport, come il calcio, mai quasi entrato nel cuore.