Il Cosenza Calcio nei giorni scorsi ha ufficializzato l'arrivo di Massimiliano Alvini come nuovo allenatore dei rossoblù. Il tecnico, che raggiungerà la città stasera, sarà presentato alla stampa domani, giovedì 27 giugno, alle ore 18.00 presso la sala stampa “Bergamini” dello Stadio “San Vito Gigi Marulla”.

La conferenza stampa vedrà anche la partecipazione del direttore generale Giuseppe Ursino e del direttore sportivo Gennaro Delvecchio. L'evento - come si legge in una nota diffusa dalla società di Eugenio Guarascio - sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Cosenza Calcio