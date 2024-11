Tegola per il tecnico Zaffaroni perde il centrale Vaisanen per due mesi a causa di un infortunio, ma anche lontano dal Marulla avrà un grande seguito di supporter

Il Cosenza deve fare i conti con l’infortunio di Vaisanen, arcigno difensore finlandese diventato uno stantuffo della retroguardia rossoblù. Zaffaroni, constatate le sue qualità, lo aveva posizionato sul centrosinistra colmando forse l’unica lacuna in organico: quella di un centrale mancino. Dopo il derby con il Crotone, tuttavia, a margine di uno scontro di gioco, ha lamentato un dolore al piede sinistro che si è scoperto essere ieri una frattura al quinto metatarso. Una vera e propria tegola per l’allenatore che lo perderà per circa due mesi.

Pirrello al posto di Vaisanen

Al posto di Vaisanen il favorito per partire dal 1’ è Pirrello. L’ex stopper del Trapani ha rispettato le gerarchie imposte dai buoni risultati in campionato, ora però ambisce ad una maglia da titolare. È in ballottaggio con Minelli, utilizzato nelle prime uscite stagionali e poi fatto accomodare in panchina. Zaffaroni pescherà tra loro due, considerato che Venturi è più indietro. Altri testa a testa in vista di Alessandria? C’è Gerbo che insidia Boultam a centrocampo e, soprattutto, Millico che vorrebbe il posto di Caso di fianco a Gori.

Settore ospiti esaurito al Moccagatta

L’infortunio di Vaisanen non ha scoraggiato i supporter del Cosenza. Ieri hanno impiegato appena due ore a polverizzare i biglietti messi loro a disposizione dall’Alessandria. Settore ospiti dello stadio Moccagatta, pertanto, sold-out. Ma in Piemonte saranno più dei 342 che potranno contenere gli spalti a loro dedicati. Alcuni, rimbalzati all’esterno dal portale preposto alla prevendita, stanno acquistando i tagliandi delle tribune limitrofe. La macchia rossoblù sarà ben visibile e rumorosa.