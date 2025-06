Con la questione iscrizione che sembra ormai alle spalle, e che in casa Cosenza è sempre stata considerata solo una formalità, in attesa dell’ok definitivo della Covisoc, ora per i rossoblù si dovrà iniziare a parlare di campo e di scelte organizzative e tecniche.

Alla ricerca di direttore sportivo e segretario

Il presidente Guarascio ha iniziato a ragionare nei giorni scorsi su due questioni impellenti. Al Cosenza 2025/2026 bisognerà trovare al più presto un direttore sportivo, ma, molto probabilmente, anche un segretario. Francesco Xausa infatti, in carica dal 2023, a quanto pare non dovrebbe rimanere in rossoblù. Il ruolo prima di Xausa fu di Marco Ravelli, per un anno, e nelle stagioni ancora precedenti, di Andrea De Poli.

Per quel che riguarda invece la figura del ds, Guarascio giocherà su due tavoli: il primo è quello con Delvecchio, con il quale bisognerà accordarsi sulla buona uscita; il secondo è con chi sarà il nuovo direttore sportivo. Nei prossimi giorni ne sapremo di più.