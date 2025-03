Si registra ancora un altro “capitolo” nello scontro tra il presidente del Cosenza Eugenio Guarascio e il sindaco Franz Caruso dopo la notizia di chiusura della Tribuna B per la sfida di domani contro il Pisa di Pippo Inzaghi. Una notizia che ha mandato su tutte le furie il primo cittadino bruzio. All’attacco di Caruso la società rossoblù ha risposto con una nota di chiarimento.

La nota del club rossoblù

«Il Cosenza Calcio, in merito alla chiusura dei settori di Tribuna B e Tribuna Rao, chiarisce che tale decisione è stata assunta nella riunione del Gos tenutasi ieri, alla presenza anche dei tecnici comunali. La Società esprime rammarico per il disappunto generato da tale decisione e, soprattutto, per il risentimento del primo cittadino per il quale si nutrono stima e considerazione massima».