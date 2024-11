Domani a Como la finale di andata. Il ritorno tra 15 giorni al San Vito

COSENZA - Sarà una tra Como e Cosenza a succedere alla Salernitana nell’albo d’oro della Coppa Italia di Lega Pro. i favori del pronostico pendono dalla parte dei lupi silani, gli uomini che hanno eliminato dalla competizione tricolore proprio i campioni in carica e che domani proveranno a tenere alto l’onore del Sud Italia nella finale d’andata in casa del Como: al Sinigaglia calcio d’inizio alle 18:30. Contro i lombardi scenderà in campo il miglior Cosenza possibile. Arrivati fin qui sarebbe un delitto non provarci. Nel 4-4-2 che Roselli sembra intenzionato a schierare, particolare attenzione alla coppia d’attacco: De Angelis e Cesca sembrano favoriti sui colleghi Calderini e Cori. Squalificati Corsi e Fornito. Per il resto tutto confermato.



Sulla bilancia il Cosenza metterà i due mesi di imbattibilità in campionato ed una difesa di ferro: due soli i gol subiti nelle ultime nove gare. I lupi giocheranno con due risultati su tre favorevoli. Ottimo il successo, buono anche il pari in vista del return match nel fortino silano tra quindici giorni.