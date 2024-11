Il Cosenza punta ai rinnovi. Il centrocampista Statella e l'attaccante La Mantia su tutti. Ed in riva al Crati prende corpo la nostra indiscrezione legata al centravanti della Vibonese, Diego Allegretti

Ripartire dal quinto posto per puntare alla Serie B. Questa volta fin dall'estate. Questa volta anche con i ricambi giusti che possano dare respiro alla formazione titolare. Questo l'obiettivo del Cosenza targato 2016/2017. Nelle prossime ore il Ds Meluso definirà i rinnovi. Ai giocatori interessati proposto un prolungamento annuale. Qualcosa in più in termini di tempo e di ingaggio, verosimilmente, verrà offerto ai gioielli rossoblu. Tra questi Giuseppe Statella, finito nel mirino di mezza Lega Pro e qualche club di B, Simone Ciancio, che piace molto al Pavia e Angelo Corsi già sotto i riflettori del Lecce. In avanti si proverà a trattenere Andrea La Mantia. Al fianco del bomber romano mister Roselli avrebbe chiesto alla proprietà un sforzo per portare in riva al Crati Diego Allegretti, l'attaccante della Vibonese che avrebbe estimatori anche tra i cadetti. Un'operazione gradita al giocatore e anche alla società di Vibo che già all'indomani della fine del campionato si era detta disponibile a fare a meno del suo attaccante principe solo in categorie superiori, e dietro un lauto compenso, ovviamente.