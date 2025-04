Il club rossoblù starebbe pensando di andare fino in fondo e ricorrere al tribunale amministrativo regionale per far valere le proprie ragioni

Dopo il pareggio abbastanza inutile ai fini della classifica contro il Brescia, arriva una notizia importante per il Cosenza Calcio. A quel che annuncia il giornalista di Dazn Orazio Accomando sul proprio profilo X, la società rossoblù starebbe valutando di ricorrere al Tar per la penalizzazione di 4 punti subìta l'estate scorsa.

Bocciatura già da Corte d'Appello Federale e Coni

La penalizzazione comminata per il mancato versamento di ritenute Irpef e contributi Inps lo scorso luglio, era già confermato dalla Corte Federale a fine agosto. Poi il ricorso respinto ad ottobre dalla Corte d'Appello Federale che ha confermato la decisione ed il -4. Infine, a gennaio, anche il Coni aveva rigettato le motivazioni presentate dagli avvocati del Cosenza, confermando ancora la penalizzazione in classifica. Sembrava fosse la parola fine. Ora invece sembra che il presidente Guarascio stia pensando di andare fino in fondo e ricorrere al TAR per far valere le proprie ragioni.