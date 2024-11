Dopo la clamorosa decisione del club di non partecipare al torneo le Lupe guidata da mister Luisa Orlando sono state ricevute dal sindaco Caruso per parlare di sport e pregiudizi

Il calcio femminile, in costante crescita e riconoscimento a livello globale, ha recentemente subito un duro colpo a Cosenza con la notizia della non iscrizione della squadra femminile per la prossima stagione. Questo evento ha sollevato preoccupazioni e domande.

La decisione di non iscrivere la squadra femminile di Cosenza è stata motivata principalmente da ragioni economiche. La mancanza di fondi adeguati per sostenere le spese operative e le infrastrutture necessarie ha reso impossibile continuare le attività. Un problema comune a molte realtà sportive locali, dove il calcio maschile spesso riceve la maggior parte delle risorse e dell’attenzione, lasciando il settore femminile in difficoltà.

La notizia ha suscitato un’ondata di delusione e indignazione tra i tifosi e gli appassionati di calcio femminile. Molti hanno espresso il loro disappunto sui social media, sottolineando come questa decisione rappresenti un passo indietro significativo per lo sport femminile in una città che ha visto crescere il numero di giovani ragazze appassionate di calcio.

L’amministrazione comunale di Cosenza, ha espresso la sua preoccupazione e delusione riguardo alla mancata iscrizione della squadra ed ha voluto incontrare le calciatrici nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi. L’iniziativa é stata l’occasione per celebrare i successi conseguiti nell’ultimo campionato disputato dal Cosenza calcio femminile nel corso del quale le ragazze allenate da Luisa Orlando avevano conquistato sul campo la serie C. Purtroppo, la mancata iscrizione al campionato, non consentirà di dare seguito ad un successo maturato nel corso di una lunga e appassionante stagione.

L’incontro a Palazzo dei Bruzi, dal titolo “Ma siamo poi sicuri che il calcio è uno sport senza pregiudizi?” ha visto la partecipazione del sindaco di Cosenza Franz Caruso, della consigliera delegata allo sport del sindaco, Chiara Penna e del presidente della commissione sport di Palazzo dei Bruzi, Mimmo Frammartino. Presenti anche la delegata del Coni Cosenza, Francesca Stancati, l’allenatrice della squadra del Cosenza calcio femminile, Luisa Orlando, che è anche tecnico Uefa A, e Rebecca Perrotta, capitano della prima squadra del Cosenza femminile. Leggi l'articolo completo su Cosenza Channel