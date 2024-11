L’uomo del campo ha detto sì. L’agronomo della Lega, Giovanni Castelli, al termine di un sopralluogo svolto nel primo pomeriggio di martedì 18 settembre, insieme all’assessore allo sport di Palazzo dei Bruzi Carmine Vizza e al dirigente dell’ufficio tecnico comunale Francesco Converso, ha dato il via libera alla praticabilità del manto erboso del San Vito Marulla.



Per ironia della sorte, per qualche minuto si è temuto che sabato potesse non giocarsi la sfida contro il Livorno per lo stop imposto dal Tar del Lazio al campionato di serie B. La sentenza del tribunale amministrativo però riguarda soltanto le società interessate dai ricorsi. Dunque, se non ci saranno ulteriori intoppi, il 22 settembre sarà la volta buona per l’esordio casalingo del Cosenza.



Castelli in serata invierà la propria relazione in Lega che domani, 19 settembre, ufficializzerà il parere positivo espresso dall’agronomo. Sempre domani giungeranno due teloni utili a preservare il terreno di gioco in caso di pioggia. Nel frattempo si è proceduto anche alla verniciatura degli spalti e al restyling delle panchine. In giornata è arrivato anche l’ok della Commissione provinciale di vigilanza sul pubblico spettacolo.