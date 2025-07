Continua a colpi di doppie sedute il ritiro del Cosenza Calcio in quel di Lorica. I rossoblù, sotto l’occhio vigile di mister Antonio Buscè, stanno continuando ad allenarsi in maniera molto professionale. Nonostante la volontà della maggior parte dei calciatori in gruppo, sia quella di cambiare aria. Vedremo quel che succederà in sede di calciomercato, con il ds Lupo che da lunedì inizierà a lavorare anche sotto questo punto di vista.

Gemignani torchia il gruppo

Ciò che sta caratterizzando questi primi giorni di ritiro è il grande lavoro atletico al quale si sta sottoponendo la squadra. Il metodo è quello di Diego Gemignani, preparatore atletico con un lungo passato in tantissime squadre tra le quali Spal, Catania, Vicenza, Perugia, Venezia ed Empoli tra le altre. Il professionista viareggino, arrivato a Cosenza insieme a Buscè, conosce a memoria la categoria e sta analizzando la condizione di tutti i membri della rosa del Cosenza. Oggi, intanto, i rossoblù dovrebbero effettuare nel pomeriggio, una sgambatura in famiglia.