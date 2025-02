È pronto a riprendersi il posto al centro dell’attacco del Cosenza, Gabriele Artistico dopo la panchina di sabato scorso. La s qualifica di Mazzocchi, appiedato ieri dal Giudice Sportivo per somma d’ammonizione, toglie anche il minimo dubbio. L’attaccante 22enne tornerà titolare domenica prossima al “Menti” di Castellammare di Stabia, ovvero quella che è stata la sua casa nella prima parte di stagione.

Avventura sfortunata

Gabriele Artistico, classe 2002, è arrivato alla Juve Stabia l’estate scorsa in prestito dalla Lazio. La società capitolina lo acquista dopo la retrocessione della Virtus Francavilla in Serie D, facendogli firmare un contratto fino al 2027. Le “Vespe”, neopromosse in Serie B, vincono la concorrenza di molte e lo prendono in prestito. Mister Guido Pagliuca però non lo considera un titolare. L’allenatore gli concede praticamente sempre l’ingresso in campo (16 volte sulle 18 in cui Artistico è stato disponibile), senza però dargli mai una maglia da titolare in campionato. L’attaccante fa quel che può e segna comunque 2 reti contro Bari e Pisa. Continua a leggere su CosenzaChannel